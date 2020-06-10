للا فضة .. استعديت لتقديم شخصيتي في البرنس منذ أربع سنوات

أستطاعت الفنانة الشابة للا فضة أن تلفت الأنظار إليها منذ مشاركتها في مسلسل البرنس في السباق الرمضاني هذا العام





أجرت لِلا فضة ككالمة تليفونية في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي يقدمة باقة من الإلاميين منهم" مفيدة شيحة، منى عبد الغني وسهير جودة " والذي يذاع عبر قناة CBC، وتحدثت عن كواليس مشاركتها في مسلسل "البرنس" وتقديم شخصية الفتاة المدمنة للمخدرات.



كما أوضحت أنها كانت تستعد دائمًا للحصول على فرصتها في التمثيل عن طريق الالتحاق بالورش الخاصة بتدريب الممثلين خلال الأربع سنوات الماضية، وعقب ترشيحها للمشاركة في مسلسل "البرنس"، بدأت الحصول على دروس خاصة في التمثيل وعقدت جلسات مع متعافين من إدمان المخدرات إلى جانب مشاهدتها لأفلام وثائقية عن الإدمان.



تحدثت لِلا فضة عن أبعاد الدور مؤكدة أن الشخصية التي جسدتها أدمنت المخدرات في سن المراهقة وقبل التحاقها بالجامعة، بسبب ظروف حياتها التي جعلتها لا تمتلك حياة خاصة أو كيان مستقل، وكانت مجرد شخصية تعيش داخل حياة عادل البرنس بلا هدف، مشيرة إلى سعادتها بتناول مسلسل من بطولة محمد رمضان لتلك القضية حتى لو كان ذلك تم بشكل بسيط.



يعد مسلسل "البرنس" أولي الأعمال التي شاركت بها اللا فضة وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا بمشاركة أبطال العمل "محمد رمضان ،أحمد زاهر ، روجينا ، أحمد داش " وأخرين .