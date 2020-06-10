نجم الزمالك يكشف حقيقة تعرضه للعقوبة بعد مباراة الخماسي

كشف محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة العقوبة الموقعة عليه يسبب مشاركته في مباراة خماسية مع مجموعة من لاعبي الدوري المصري خلال فترة التوقف الأخيرة.





وقال عنتر في تصريحات خاصةً لـ "الفجر الرياضي" :" الأخبار المتداولة بخصوص توقيع أي عقوبات أو خضوعي للتحقيق غير صحيحة بالمرة، مشيراً إلى اختلاق بعض الوسائل الإعلامية للمشاكل بدون تحقق".





وتابع :" لم اتلقى أي اتصالات من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بخصوص توقيع أي عقوبات، الإعلام لم يجد أي أزمة عن الزمالك ، فتحدثوا عن عقوبات من المجلس ضدي أنا وزميلي محمود حمدي الونش".





وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة من الفنانين والإعلاميين ولاعبي الكرة خلال المشاركة في إحدى مباريات الخماسي، أبرز المشاركين كانوا حسام غالي، محمد حماقي، محمد عنتر ، محمود الونش، أحمد مدبولي، محمد شريف، هاني سعيد، طارق السعيد، المهدي سليمان، دونجا، أسامة حسن، هشام محمد .