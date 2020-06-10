بعد ترويعه بكلب شرس.. تسليم الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة لأهليته

بعد تأهيله نفسيا داخل إحدي دور الرعاية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أصدرت النيابة العامة بقليوب، قرارا بتسليم الطفل ذوي الإحتياجات الخاصة، الذي تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بترويعه، بـ"كلب شرس"، لأهليته، والتأكيد علي حسن رعايته.





كانت أمرت النيابة العامة بقليوب، في وقت سابق بإيداع "طفل ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تسبب في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ترويعه بـ"كلب شرس"، داخل إحدى دور الرعاية، لحين الانتهاء من التحقيقات، مع توفير الرعاية الصحية والنفسية له.





مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن الطفل "علي" -من ذوي الاحتياجات الخاصة- الذي تسبب في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ترويعه بـ"كلب شرس"، حضر لسماع أقواله حول الواقعة، لافتا إلى أن والدته متوفاه، ويعيش صحبة "الأب"، وشقيقيه.





وأضاف المصدر في تصريحات إلى الفجر، أن النيابة العامة بقليوب استدعت الطفل صاحب الواقعة، لسماع أقواله حول الواقعة، مشيرا إلى أن شقيقي الطفل قالا خلال التحقيقات إنهما يربيان الكلب المتواجد بالفيديو المتداول، أعلى سطح العقار سكنهما، وأنهما سبق لهم تصوير شقيقهما وهما يمزحان معه، وعقبا: "كنا بنهزر ومش أول مرة نتصور بالكلاب، و"علي" كان بيلعب معانا.





وأوضح المصدر، أن الأشخاص الذين ظهروا عبر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يروعون الطفل بـ"كلب شرس" هم "شقيقيه ونجلي عمه".





وتابع المصدر ذاته، أن قوة أمنية من قسم شرطة قليوب اصطحبت المتهمين إلى مقر النيابة العامة بقليوب للتحقيق معهم حول الواقعة.





وأكد مصدر أمني مسؤول، بأن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في القبض على الأشخاص المتهمين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبين أن مكانهم بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.





وفحصت أجهزة الأمن مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون كلبا شرسا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أثار حفيظة من شاهده.



