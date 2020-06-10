فرجاني ساسي: نركز على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا

تحدث فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن موقفه من تجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال ساسي في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء التونسية بأنه زملكاوي ويشعر بالراحة الكبيرة داخل صفوف القلعة البيضاء، بالإضافة إلى امتلاكه علاقة أكثر من رائعة مع الجميع داخل النادي.

واضاف: علاقتي أكثر من رائعة مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ولم نناقش اي شيء بخصوص تجديد تعاقدي مع النادي خلال الفترة الأخيرة".

وتابع:" من الأفضل التركيز على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الوقت الحالي، وبعدها من الممكن أن نتحدث عن مسألة تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك، ولكني أحب أؤكد على إني زملكاوي.

