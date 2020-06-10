صانع المحتوى حسام زاوي: "بدأت بمشروع صغير.. ورسالتي للشباب مشوار الميل يبدأ بخطوة"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:39 م
صانع المحتوى الجزائري حسام زاوي
صانع المحتوى الجزائري حسام زاوي
قال صانع المحتوى الجزائري وخبير التسويق حسام زاوي، إن توافر الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة فرصة للشباب العاطل للحصول عن فرصة عمل حقيقية، من خلال التسويق والبيع عن بُعد. 

وأكد زاوي، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وتخرج عام 2010، أنه بدأ حياته العملية عبر الانترنت من خلال تدشين موقع صغير لبيع مواد التدفئة بالولايات المتحدة، ومزيد من الاجتهاد والصبر تمكن موقعه من تصدر التصنيف على محرك البحث جوجل بالزيارات المباشرة، وبعدها بدأ البحث عن فرص أوسع نطاقا.

وقال إنه فشل أكثر من مرة، واعتبر ذلك شيئا طبيعيا وفي كل مرة كان يفشل فيها كان يتعلم من أخطائه، منوها بأنه ينصح دائما الشباب بالتجربة والتكرار والإصرار على تحقيق الهدف. 

ولفت إلى أنه تبنى فكرة العمل بمجال "آدسنس" وتمكن من التوسع فيها بشكل جذري على مدى السنين القليلة الماضية بعوائد قيمتها كبيرة جدا. 

وأوضح صانع المحتوى، أنه أخذ على عاتقه مبدأ الاعتماد على النفس والإيمان بالفرص واستغلالها على أكمل وجه، منوهًا بأنه قد تكون هناك عثرات ومطبات، لكن الأهم هو كيفية الوقوف من جديد بشكل أقوى وأكثر تحديا من قبل فقطع مسافة الميل تبدأ بخطوة.

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