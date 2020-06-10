نسرين طافش تستعيد ذكريات مسلسل مقامات العشق

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:04 م
نسرين طافش
نسرين طافش
رشا عادل
استعادت الفنانة نسرين طافش، ذكريات المسلسل السوري "مقامات العشق" من خلال نشر صورة جديدة لها من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نسرين، على الصورة قائلة:"طلعتلي هي الصورة من ايام تصوير مسلسل مقامات العشق السنة الماضية بالشام".



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.

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