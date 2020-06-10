تعرف على قائمة الأوائل بعد إعلان نتيجة الشهادة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، نشط البحث في الآونة الخيرة عن نتائج الشهادات العامة والأزهرية والتي تهم قاعدة كبيرة جدًا من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء أمورهم المهتمين بأبنائهم والراغبين في الاطمئنان على مستقبله.





ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية





وكشفت المنطقة الأزهرية عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية في محفظة شمال سيناء الحبيبة، والتي جاءت نتاؤجها مطمئنة ومبشرة، حيث وصلت نسب النجاح بها إى 94.09 %.





اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية





واعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بعدما أعلنت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، والتي كانت نسب النجاح مبهرةً حيث وصلت إلى العلامة الكاملة محققة 100 بالمائة.





نسب النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية





ومعلقًا على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، قال مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلومك العربية والشرعية، محسن أبوالقاسم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين على مستوى المحافظة بلغ 544 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان عدد 525 طالبا وطالبة، ونجح 494 طالبا وطالبة.





التهنئة بمناسبة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية





وقدم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم على النجاح والتفوق، عقب الإعلان عن نسب النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2020 والتي نشرت قائمة الـ10 الأوائل بها.





نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية وطلبة الدور الثاني





وقال أبو القاسم، إن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية نتج عنها وجود عدد 31 طالبا وطالبة لهم دور ثان، ورسوب عدد 19 طالبا وطالبة، قاموا بالغياب والتخلف عن الحضور ولم يسجلوا بكشوف الحاضرين.





أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية





وبدوره، كشف محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، عن أوائل المحافظة بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية ونستعرضهم لقرائنا ومتابعينا الكرام في السطور التالية:





1- ندية أيمن أحمد بدير، طالبة بمعهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 508 درجات، في نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية .





2- أسماء على عبدالمنعم، طالبة بمعهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 505.





3- الشيماء عبدالعزيز عبدالغنى، الطالبة بمعهد فتيات الشيخ زويد، وحصلت على 503 درجات.





4- إيمان محمد قنديل قابيل من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 502.5 درجة، بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية اليوم.





5- حنان زكى حمدى زكى، تدرس في معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 502 درجة.





6- الطالبة مريم محمد كامل محمد من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، بـ502 درجة.





7- بثينة جمال موسى أحمد، في المرتبة السابعة وهي طالبة بمعهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 501.5 درجة.





8- وفي المرتبة الثامنة الطالب عبدالرحمن السيد بكر من معهد بنين الشيخ زويد، وحصل على 500.5 درجة.





9- فاطمة الزهراء حسين عبدالسلام طالبة بمعهد فتيات السمران بالعريش، ونالت 500.5 درجة.





10- وفي المركز العاشر الطالب يوسف محمود محمد محمود من معهد بنين العريش الجديد، وحصل على 499.5 درجة .





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