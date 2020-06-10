مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأكثر من التوقعات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري لتصل إلى 538.1 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ستتراجع 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنصرم.

 كما ارتفعت مخزنات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 0.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 1.9 بالمائة مسجلاً 40.41 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 2.3 بالمائة إلى 38.05 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض شرط سموحة في صفقة القناص

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 4 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بعودة هذا الثنائي

منذ ساعة و 19 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم سيرينو وموليكا

منذ أقل من ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم