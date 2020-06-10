مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري لتصل إلى 538.1 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ستتراجع 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنصرم.





كما ارتفعت مخزنات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 0.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 1.9 بالمائة مسجلاً 40.41 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 2.3 بالمائة إلى 38.05 دولار للبرميل.