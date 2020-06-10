طلب إحاطة حول اعتراض المستشفيات الخاصة على أسعار وزارة الصحة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:33 م
النائبة شادية خضير الجمل
النائبة شادية خضير الجمل
عبداللطيف هيبة
تقدمت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن موقف المستشفيات الخاصة واعتراضهم على أسعار العلاج والعزل التي أعلنتها وحددتها وزارة الصحة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في الآونة الأخيرة.

وقالت شادية، في بيان لها، إن اعترض المستشفيات الخاصة على الأسعار التي حددتها وزارة الصحة سواءً للعزل أو لعلاج مُصابي كورونا موقف غير مقبول بأي حال من الأحوال، مُؤكدة أن مهنة الطب قائمة على التحضر والإنسانية بمعالجة المصابين وتخفيف آلامهم وليس استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق المكاسب، مُشيرة إلى أن صحة وسلامة المصريين بكافة طوائفهم أهم من تحقيق الأرباح والأموال. 

كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، أن تلويح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإمكانية اللجوء إلى حق الحكومة في إدارة المستشفيات الخاصة وفق قانون الطوارئ وتعديلاته المُتعلقة بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حق أصيل ودستوري لمواجهة الوباء.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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