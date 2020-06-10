مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية فستانًا باللون الأصفر.







ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ملكه جمال مصر والبلدان المجاوره" وأضاف آخر"بعشقك يا مي انتي قمر وجميله اوي وطيبة ومتواضعة وموهوبه وكل حاجة حلوة في الدنيا دي بحبك قوي وبمووت فيكي حببتي".









يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر، وقام ببطولته الفنان ياسر جلال وهنادي مهنى ورياض الخولي.