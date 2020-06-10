تعرف على رسالة وفاء عامر للنجم محمد صبحي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:58 م
محمد صبحي ووفاء عامر
محمد صبحي ووفاء عامر
فايقة محمد عادل

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تواصلها الدائم مع الفنان محمد صبحي، للاطمئنان عليه، بعد فترة من غياب التواصل.

ونشرت وفاء بوست عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة : "أنا كلمت العظيم أستاذي محمد صبحي كان واحشني جدا بجد بحب فنه يا رب ما تغيب علينا".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر انتهت من تصوير فيلم "شريط6" والذي تشارك به بجانب عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي، وخالد أنور،ونانسي صلاح، وأحمد خالد صالح وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف محمود حمدان .

كما شاركت وفاء في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل "حكايتي " والتي حققت من خلاله نجاحا جماهيريا بمشاركة كوكبة من الفنانين منهم هنادي مهنا ،ياسمين صبري ،أحمد حاتم ،أحمد بدير ،إدورد " ، المسلسل إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

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