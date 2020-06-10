لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم سيرينو وموليكا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:28 م
سيرينو
سيرينو
الفجر الرياضي

لايزال يصر مسئولو النادي الأهلي، على التعاقد مع الثنائي موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، وجاستن سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

 

وأكد مصدر بالأهلي، أنه لن يتم التراجع حتى الآن عن فكرة ضم سيرينو وموليكا، خاصة في ظل اقتناع فايلر بالثنائي، وفي حالة إتمام التعاقد مع احدهما سيتم الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب لإيجاد مكان في القائمة.

 

وكان فايلر قد طلب من إدارة الأهلي ضم الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

 

الجدير بالذكر، أن الثنائي المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا الأقرب للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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