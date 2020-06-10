النني يصدم صلاح.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش التركي والمعار من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي،عن تشكيلته المثالية في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.


وقال النني عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، أن تشكيلته الأفضل هى كالتالي:-


في حراسة المرمي: الإيطالي جانلويجي بوفون

في الدفاع: البرازيلي داني ألفيش - الإيطالي باولو مالديني - الهولندي فيرجيل فان دايك - البرازيلي مارسيلو

في الوسط: الفرنسي باتريك فييرا - الفرنسي زين الدين زيدان - الأرجنتيني ليونيل ميسي

في الهجوم: البرازيلي رونالدو دي ليما - البرازيلي رونالدينيو - الهولندي دينيس بيركامب


ويلعب الدولي المصري محمد النني لنادي بشكتاش التركي خلال الفترة الحالية، بعد انتقاله لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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