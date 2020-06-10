فايلر يطالب الأهلي بعودة هذا الثنائي





فايلر يطالب بعودة هذا الثنائي في الصيف





طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي بعودة ثنائي من معاري الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة النادي لهم في الفترة المقبلة.





وتمسك فايلر بعودة كل من عمار حمدي نجم الفريق المعار إلى نادي طلائع الجيش ومحمد شريف نجم الأحمر المعار إلى صفوف إنبي عقب انتهاء إعارتهما بنهاية الموسم الجاري.





وأكد فايلر على إعجابه الشديد بالمستوى الذي ظهرا به عمار حمدي ومحمد شريف في الموسم الحالي مع إنبي وطلائع لذلك طلب عودتهم مرة أخرى للفريق.





يذكر أن الثنائي شريف وحمدي أكدا أنهما لا ينويان العودة إلى الأهلي في نهاية الموسم خوفا من عدم المشاركة مع الفريق الأحمر في الموسم القادم ولكن إدارة الأهلي ستقنعهم بالعودة.



