شاهد تصميم سيارة مرسيدس AMG GLB 45 المنتظرة

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الكشف عن براءة تصميم مسجلة في الولايات المتحدة لسيارتها المنتظرة AMG GLB 45.





ستكون مرسيدس AMG GLB 45 سيارة SUV صغيرة وعالية الأداء، نلاحظ أن تصميم السيارة هو ما توقعناه من AMG مع الشبك الضخم والخطوط الطولية والصدام الأمامي الهجومي. وكما هو حال عائلة 45 من AMG نتوقع محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو ينتج 382 حصان في الفئة الأساسية من السيارة، وترتفع لـ 415 حصان في فئة S.



