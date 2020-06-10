شاهد تصميم سيارة مرسيدس AMG GLB 45 المنتظرة
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:58 م
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الكشف عن براءة تصميم مسجلة في الولايات المتحدة لسيارتها المنتظرة AMG GLB 45.
ستكون مرسيدس AMG GLB 45 سيارة SUV صغيرة وعالية الأداء، نلاحظ أن تصميم السيارة هو ما توقعناه من AMG مع الشبك الضخم والخطوط الطولية والصدام الأمامي الهجومي. وكما هو حال عائلة 45 من AMG نتوقع محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو ينتج 382 حصان في الفئة الأساسية من السيارة، وترتفع لـ 415 حصان في فئة S.
وكالعاة، لم تبوح الشركة عن موعد إطلاق AMG GLB 45، ويذكر أنه مر عامً كاملًا منذ إطلاق GLB الأساسية، مما يرجح اقتراب موعد وصول فئة الأداء العالي.
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