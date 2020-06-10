رسميا.. تويتر تجلب ميزة القصص "Fleets"

أعلنت تويتر بشكل رسمسي عن اختبارها لميزة القصص أو التغريدات المؤقتة والتي تسميها Fleets في عدة دول مثل إيطاليا والبرازيل. والآن بدأت بتوفرها في أحد أهم وأكبر الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة.





وتجلب لك الميزة نشر تغريدات مؤقتة تختفي تلقائياً بعد مرور 24 ساعة. يمكنك التفاعل مع تغريدات المستخدمين بالإعجاب والرموز التعبيرية والرد عليها بحيث يصل الرد كرسالة خاصة.





كما تظهر قصص باقي المستخدمين في الصف العلوي من التطبيق أول فتحه كما هو الحال في انستجرام. كما يمكنك في أي مكان الضغط على صورة الملف الشخصي لمستخدم للوصول إلى قصصه بدون الحاجة للعودة لأعلى الشاشة.





وعن موعد توفرها عالمياً للجميع، فهو غير معروف، ولكن لو أردت تجربتها الآن، عليك استخدام أحد برامج VPN واختيار شبكة من الهند.



