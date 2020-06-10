"المصريين" يبدأ تلقى طلبات راغبي الترشح للاستحقاقات الانتخابية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:55 م
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
بدأ حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، فتح الباب لتلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية؛ وذلك بعدما انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من قوانين الانتخابات المقدمة من ائتلاف دعم مصر.

وأصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارًا ببدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح؛ مؤكدًا أن ذلك الأمر سيتم مع مراعاة كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن "الكفاءة والنزاهة والخبرة ونظافة اليد" تُعد أهم المعايير التي على أساسها سيتم اختيار المرشحين، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل منذ فترة كبيرة على الانتشار في جميع محافظات مصر ورصد كل ما يحتاجه المواطنين وذلك من خلال التفاعل المباشر والاحتكاك مع المواطن المصري في الشارع بصورة مباشرة من خلال أمناء أعضاء الحزب في كل محافظة.

وأكد على أن الحزب سيختار كوادر لها باع في الحياة السياسية ولديها القدرة على خدمة الوطن والمواطن وحل مشكلاته من خلال رصد جميع المشكلات والعمل على إيجاد حلول لها من خلال التعاون مع المسئولين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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