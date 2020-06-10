الخارجية السعودية ترفض إعلان نتنياهو لضم أراضي الضفة الغربية
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:47 م
الفجر السعودي
جدد وزير الخارجیة السعودي، الأمیر فیصل بن فرحان، إدانة المملكة ورفضھا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربیة، وفرض السیادة الإسرائیلیة علیھا.
وقال الأمیر فیصل بن فرحان، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الیوم الأربعاء، ونشرتها صفحة وزارة الخارجية عبر تويتر، إن المملكة تعتبر الإجراء الإسرائیلیة تصعیدًا يھدد استئناف عملیة السلام الھادفة لتحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تمسك المملكة بالسلام كخیار استراتیجي لحل القضیة الفلسطینیة.
وأكد أن المملكة تدعو إلى حل الصراع العربي الإسرائیلي وفق قرارات الشرعیة الدولیة الدولیة ذات الصلة والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربیة لعام 2008، مشددًا على أن المملكة تدعم وتعمل على دفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعیة الدولیة، للتوصل إلى حل شامل وعادل يلبي تطلعات الشعب الفلسطیني الشقیق.
ودعا وزير الخارجیة في كلمته لاتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائیلي، واتخاذ كل الإجراءات الرامیة للتصدي لتصعیده السافر.
كما دعا المجتمع الدولي بكل ھیئاته ومؤسساته لإدانة ھذا الموقف الإسرائیلي، والتحرك بفعالیة لاتخاذ موقف دولي فاعل وواضح يلزم إسرائیل بإيقاف مخططاتھا العدوانیة، واحترام سیادة دولة فلسطين وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
ويذكر أن أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن ترحيبها بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم شعبنا وقضيته بكافة المحافل والميادين، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في المجالات كافة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بياناً، اليوم الثلاثاء، أعرب فيه، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأن أي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.
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