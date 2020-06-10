الأهلي يبحث عن عرض لنجم الفريق بفرمان من فايلر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:51 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
تكثف لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، البحث عن عرض مناسب لبيع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي رغبة القلعة الحمراء في تسويق اللاعب بعد رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استمرار أزارو مع الفريق، وعدم حاجته لجهوده واعتماده على مروان محسن، بالاضافة الى تعاقد الفريق مع أليو بادجي.

وطالب السويسر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، بضرورة تسويقه في الفترة المقبلة لاسيما وأنه لا يرغب في تواجده مع الفريق، وهو ما جعل لجنة التعاقدات تبحث عن عرض مناسب من الناحية المادية حتى يستفيد النادي ماديا من بيعه لأي ناد.


يذكر أن أزارو قد أنضم للأهلي موسم 2017/2018 وحقق لقب هداف الدوري المصري في موسمه الأول مع القلعة الحمراء.

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