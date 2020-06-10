الأهلي يبحث عن عرض لنجم الفريق بفرمان من فايلر

وتأتي رغبة القلعة الحمراء في تسويق اللاعب بعد رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استمرار أزارو مع الفريق، وعدم حاجته لجهوده واعتماده على مروان محسن، بالاضافة الى تعاقد الفريق مع أليو بادجي.

وتأتي رغبة القلعة الحمراء في تسويق اللاعب بعد رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استمرار أزارو مع الفريق، وعدم حاجته لجهوده واعتماده على مروان محسن، بالاضافة الى تعاقد الفريق مع أليو بادجي.