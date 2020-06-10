بمشاركة مجتمعية.. رئيس مدينة مرسى علم: توفير سيارة ثلاجة للخضراوات والفاكهة ولحمة بلدي وسمك بأسعار مخفضة

قام اليوم اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، بتفقد سيارة الثلاجة للخضروات والفاكهة ولحمة بلدى وسمك، وذلك بمشاركة حزب مستقبل وطن، لبيعها بأسعار مناسبة.



ومن جانبه أكد عدلى أن ذلك يأتى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحمايتهم من جشع التجار، لافتا أنه تم توفير كافة السلع للمواطنين خلال فترة فيروس كورونا المستجد بأسعار ملائمة.



يذكر أن حزب مستقبل وطن بمرسى علم يقوم بعدة أنشطة تشمل العديد من الأعمال التى تواجه فيروس كورونا المستجد، رافق رئيس المدينة مديرى إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين وإدارة الصحة بمرسى علم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.



وأضاف، أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

