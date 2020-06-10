نشرة حوادث الفجر: ضبط الأب المتهم بضرب نجله وسبه في مقطع فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:41 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

بعد نشر الفيديو على "الفيسبوك".. القبض على الأب المتهم بضرب نجله وسبه
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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حجز محاكمة متهمين بـ"كتائب القنص المشروع" لـ 10 أغسطس للحكم
حجز محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة المتهمين سامي محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب القنص المشروع" والصادر فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضدهما، وذلك لجلسة 10 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
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الإعدام لمتهم والمؤبد لصديقه وبراءة آخر بتهمة القتل العمد
قررت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم بقتل "عبد الله. س" بالإعدام شنقًا ومعاقبة المتهم "خالد. م" بالسجن المؤبد وبراءة آخر فى اتهامهم بقتل والد الأول بالمقطم.
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لتحقيق مكاسب.. ضبط مصنع لتعبئة الأرز بدون ترخيص في الإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط مصنع لتعبئة الأرز داخل عبوات منقوصة الوزن ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة
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النقض تتصدى لفيروس كورونا بحزمة خدمات إلكترونية
وجه المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض – رئيس المجلس الأعلي للقضاء - مركز المعلومات الخاص بالمحكمة باستخدام الوسائط الالكترونية الحديثة؛ لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضيين والمحاميين والقضاة لا تلزم الانتقال إلى المحكمة باستخدام كافة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.
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بحوزتها 4 جنيه ذهب.. ضبط سيدة لسرقتها مبالغ مالية بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لسرقتها مبلغ مالي، و٤ جنيه ذهب من داخل أحد المساكن بالقاهرة.
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بحيلة شيطانية.. أجنبية تستولي على أموال المواطنين عبر "فيس بوك"
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامها بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة "الإنترنت".
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