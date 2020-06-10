ننشر تنسيق الثانوية العامة والفنية بالبحر الأحمر بعد اعتمادها من المحافظ (مستندات)

صدق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، على تنسيق الثانوية العامة والفنية.



من جانبه قال هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم، بالبحر الأحمر تحقيقا لمبدأ إستيعاب جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة هذا العام للصف الأول الثانوي سواء العام أو الفني وبالرجوع إلى المجموع التكراري لمجموع الطلاب وميزانية الصف الأول للتعليم الثانوي العام والفني، وذلك بعد ما صدق اللواء محافظ البحر الأحمر على تنسيق القبول بالثانوي العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ الذي جاء كالتالي:-



الثانوي العام 240

بترول غارب 260

اليكرونيات غارب 225

تبريد غارب 225

تركيبات طاقة شمسية ورياح الغردقة بنات 245

لوجسيات سفاجا العسكرية البحرية بنين 200

صنايع بنات وبنين ٣ سنوات 140

فنى تجارى الغردقة متقدم ٥ سنوات 235

تجارى ٣ سنوات الغردقة 205

فندقى ٣ سنوات و٥ سنوات الغردقة 170

سفاجا التجارية المشتركة 205

تجارى غارب ٥ سنوات 205

القصير المتقدمة فندقى 170

تجاري القصير ٣ سنوات 205

مرسى علم تجارى ٣ سنوات 140

تجاري ٣ سنوات شلاتين وحلايب 140.



وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.



وأضاف، أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.