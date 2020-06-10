الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:33 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
علي نبوي
قامت إدارة النادي الأهلي بالتقدم بمذكرة، اليوم الأربعاء، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تسأل فيها وبوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟.

وتساءل الأهلي في مذكرته أيضًا: كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟.

وجاء في المذكرة أن رئيس الزمالك لم يتوقف عن السب والتطاول بحق الأهلي ومجلس إدارته منذ عامين، ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيبٍ أو رقيب، وأن النادي تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها إلى معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون، لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم.

وقال النادي في مذكرته للدكتور علي عبدالعال إن هناك إصرارا غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط.

وشدد النادي على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة.

وطلب الأهلي من رئيس مجلس النواب موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك، الذي يكيل الاتهامات ويسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانوني.

وأكد النادي ثقته بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي، خاصة أن الأمور فاقت كل الحدود ونفد صبر الجميع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور محمود الخطيب مجلس النواب الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 14 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

برشلونة يحصل على "موهبة" سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ 19 دقيقة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

'الصحفيين' تتقدم بمذكرتين لـ'علي عبدالعال' ووزير الشباب ضد رئيس نادي الزمالك

عاجل.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك لمجلسي الوزراء والنواب و4 جهات رسمية

عاجل.. الأهلي يحذر من كارثة رئيس الزمالك في أمم إفريقيا ويطالب بحجب قناته

الأهلي يحاكم رئيس الزمالك.. 5 اتهامات و6 جهات حكومية وسيديهات ويوتيوب

مجلس الأهلى يصعد شكواه ضد رئيس الزمالك على كافة المستويات

عاجل- في بيان ناري.. الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم