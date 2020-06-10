كورونا.. أفريقيا تتخطى عتبة الـ 200 ألف إصابة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
وكالات

تجاوزت حصيلة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في قارة أفريقيا، اليوم الأربعاء، عتبة الـ200 ألف حالة مؤكدة.

وأكد الفرع الإفريقي في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "عدد حالات فيروس كورونا في القارة السمراء بلغ حتى اليوم 201157 إصابة مؤكدة على الأقل، بما في ذلك 5486 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف حالة شفاء".

ويعود أكبر عدد من الإصابات في القارة الإفريقية إلى جمهورية جنوب إفريقيا بـ 52991 إصابة مؤكدة، وتليها مصر بـ 35444 إصابة، ونيجيريا بـ 13464 إصابة، والجزائر بـ 10382 إصابة، وغانا بـ 10201 إصابة.

في الوقت نفسه، تتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الضحايا بـ1271 وفاة، وتليها جنوب إفريقيا (1162 وفاة) والجزائر (724 وفاة) والسودان (372 وفاة) ونيجيريا (365 وفاة).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,356 مليون إصابة، بينهم أكثر من 414 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,629 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس أفريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 14 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحصل على "موهبة" سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في أمريكا عتبة الـ 40 ألف حالة

تجاوز حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الـ 55 ألف حالة

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في إيران لـ 5 آلاف حالة

الصحة العالمية تكشف عدد المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا

الصحة العالمية: سيتم إطلاق تحقيق مستقل بشأن الاستجابة لكورونا

تحتفل به القارة السمراء.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الأفريقي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم