كورونا.. أفريقيا تتخطى عتبة الـ 200 ألف إصابة





تجاوزت حصيلة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في قارة أفريقيا، اليوم الأربعاء، عتبة الـ200 ألف حالة مؤكدة.





وأكد الفرع الإفريقي في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "عدد حالات فيروس كورونا في القارة السمراء بلغ حتى اليوم 201157 إصابة مؤكدة على الأقل، بما في ذلك 5486 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف حالة شفاء".





ويعود أكبر عدد من الإصابات في القارة الإفريقية إلى جمهورية جنوب إفريقيا بـ 52991 إصابة مؤكدة، وتليها مصر بـ 35444 إصابة، ونيجيريا بـ 13464 إصابة، والجزائر بـ 10382 إصابة، وغانا بـ 10201 إصابة.





في الوقت نفسه، تتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الضحايا بـ1271 وفاة، وتليها جنوب إفريقيا (1162 وفاة) والجزائر (724 وفاة) والسودان (372 وفاة) ونيجيريا (365 وفاة).





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,356 مليون إصابة، بينهم أكثر من 414 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,629 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



