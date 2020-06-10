عبير موسى.. المرأة التي هزت عرش إخوان تونس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
سيد مصطفى

لم تكن عبير موسي مجرد محامية كأي محامي تونسي آخر بل تجد امامك امرأة تحدت جماعة الإخوان وكسرت مجهودها في كشف اكاذيبهم وهو ما حولها من أحد المحامين في الصف الثاني إلي متصدرات الحدث السياسي ومؤشرات جوجل في تونس

*محامية في نظام بن علي
بدأت مسيرتها المهنية كمحامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب تساوي محكمة النقد، كما شغلت بعض المناصب في الحزب الحاكم آنذاك وهو التجمع الدستوري الديمقراطي، فكانت من رجال الصف الثاني في الحزب وتدرجت في المناصب داخله حتي وصلت لرئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدي الوطني للمحامين بالحزب والأمنية العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

وفي يناير 200، كان أرفع منصب لها داخل الحزب في منصب نائب الأمين العام للمراة بالحزب وذلك حتي سقوط نظام زين العابدين علي.

عانت "موسي" بعد سقوط النظام السابق وعوقبت بتجميد عملها لمدة عام كامل عام 2011، وسجنت ستة أشهر بعد أن أتهمها احد زملائها برشه بغاز يشل الحركة أثناء جلسة حل الحزب الحاكم

*العودة مع الحركة الدستورية
عادت "موسي" إلي الحياة السياسية مرة اخري عبر حزب الحركة الدستورية، الذي كان يرأسه حامد القروي الوزير الأول لبن علي وذلك حتي وصلت لرئاسة الحزب عام 2016 وتغيير إسمه إلي حزب الدستور الحر، وينتهج حزبها سياسة واضحة ضد جماعة الإخوان المسلمين وازاحتهم من الحكم بقوة الصندوق وزيادة الوعي لدي الشارع السياسي التونسي.

*بزوغ نجمها
ابتسم الحظ لها بعد وفاة الرئيس التونسي السابق الباشي قايد السبسي؛ حيث خاضت الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفي المارثون الرئاسي بالمرتبة الخامسة، بينما أتاحت لها الانتخابات البرلمانية حصد 17 مقعد في البرلمان يمثلون رصيدها السياسي الذي قادها بقوة إلي صدارة المشهد.

*حربها مع حركة النهضة
اشتدت معركتها منذ اليوم الأول لدخولها البرلمان مع حزب النهضة الحاكم، والذي تصفه بالظلاميين ولأنهم أكبر خطر علي تونس واتهامهم بإدخال الإرهاب لتونس، وأنهم وراء عنف الجماعات المتطرفة في البلاد.

خاضت الحرب عمليا علي الأرض عبر عرقلة اتفاقيتيين للتجارة مع قطر وتركيا، ودعت لجلستي مسائلة للغنوشي بشأن موقفه من ليبيا واصتفافه خلف المحور التركي القطري، كما قادت حملة لسحب الثقة منهم وعزله من رئاسة البرلمان، غير الاعتصام المتكرر داخل أروقة البرلمان.

ولم تكتفي بدورها داخل البرلمان بل خاضت دور إعلامي هام ضد حركة النهضة؛ حيث كشفت عن علاقة الغنوشي بشخصيات إرهابية كعلي الصلابي ويوسف القرضاوي، وكشفت العديد من الأدوار الخفية لحركة النهضة.

كانت اللحظة الفارقة في حياة موسي في جلسة مسائلة رئيس البرلمان ومداخلتها وأطلق عليها التونسيون العديد من الألقاب مثل المرأة الحديدية وامرأة بحجم الوطن.

تعرضت موسى لتهديدات بالقتل بعد استنكارها تضارب المعلومات حول نزول طائرة تركية في تونس، حيث أكدت الرئاسة التونسية ان الطائرة تحمل مساعدات طبية الليبيين بينما قالت وزارة الصحة أن تلك المساعدات موجهة التونسيين.

*مواقف أخرى مثيرة للجدل
يوجد لعبير موسي العديد من المواقف المثيرة للجدل بعيدا عن حزب النهضة منها معاداة الثورة التونسية، وامتنعت عن تلاوة القسم في الجلسة الأولي للبرلمان رافضة الترحم علي شهداء الثورة، غير موقفها من المثليين فطالبت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المثليين لمنع دخولها إلي منطقة شنجن بعد خطابها المعادي لهم والمطالب بحبسهم.

ويدل علي بزوخ النجم السياسي لعبير موسي هو تقرير مؤسسة "سيجما كونساي" بأنها تحظي بثقة الجمهور التونسي والتونسيين بنسبة 19%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس تونس تونس السبسي الرئيس

أخبار تهمك

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يرفض شرط سموحة في صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحصل على "موهبة" سوسيداد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

حزب "قلب تونس" يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية

مباشر.. مناظرات في سباق الترشح للانتخابات التونسية

بعد الإنتكاسة الأخيرة.. إخوان تونس يلوحون بتخويف الناخبين

الهاروني: حركة النهضة تصر على رئاسة تونس و"ترأس الحكومة"

حزب النهضة التونسي يرشح نفسه لمنصب رئس الوزراء

حزب قلب تونس: النهضة تسعى للاستحواذ على الحكم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم