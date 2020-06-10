عبير موسى.. المرأة التي هزت عرش إخوان تونس

وفي يناير 200، كان أرفع منصب لها داخل الحزب في منصب نائب الأمين العام للمراة بالحزب وذلك حتي سقوط نظام زين العابدين علي.



عانت "موسي" بعد سقوط النظام السابق وعوقبت بتجميد عملها لمدة عام كامل عام 2011، وسجنت ستة أشهر بعد أن أتهمها احد زملائها برشه بغاز يشل الحركة أثناء جلسة حل الحزب الحاكم



*العودة مع الحركة الدستورية

عادت "موسي" إلي الحياة السياسية مرة اخري عبر حزب الحركة الدستورية، الذي كان يرأسه حامد القروي الوزير الأول لبن علي وذلك حتي وصلت لرئاسة الحزب عام 2016 وتغيير إسمه إلي حزب الدستور الحر، وينتهج حزبها سياسة واضحة ضد جماعة الإخوان المسلمين وازاحتهم من الحكم بقوة الصندوق وزيادة الوعي لدي الشارع السياسي التونسي.



*بزوغ نجمها

ابتسم الحظ لها بعد وفاة الرئيس التونسي السابق الباشي قايد السبسي؛ حيث خاضت الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفي المارثون الرئاسي بالمرتبة الخامسة، بينما أتاحت لها الانتخابات البرلمانية حصد 17 مقعد في البرلمان يمثلون رصيدها السياسي الذي قادها بقوة إلي صدارة المشهد.



*حربها مع حركة النهضة

اشتدت معركتها منذ اليوم الأول لدخولها البرلمان مع حزب النهضة الحاكم، والذي تصفه بالظلاميين ولأنهم أكبر خطر علي تونس واتهامهم بإدخال الإرهاب لتونس، وأنهم وراء عنف الجماعات المتطرفة في البلاد.





خاضت الحرب عمليا علي الأرض عبر عرقلة اتفاقيتيين للتجارة مع قطر وتركيا، ودعت لجلستي مسائلة للغنوشي بشأن موقفه من ليبيا واصتفافه خلف المحور التركي القطري، كما قادت حملة لسحب الثقة منهم وعزله من رئاسة البرلمان، غير الاعتصام المتكرر داخل أروقة البرلمان.





ولم تكتفي بدورها داخل البرلمان بل خاضت دور إعلامي هام ضد حركة النهضة؛ حيث كشفت عن علاقة الغنوشي بشخصيات إرهابية كعلي الصلابي ويوسف القرضاوي، وكشفت العديد من الأدوار الخفية لحركة النهضة.



كانت اللحظة الفارقة في حياة موسي في جلسة مسائلة رئيس البرلمان ومداخلتها وأطلق عليها التونسيون العديد من الألقاب مثل المرأة الحديدية وامرأة بحجم الوطن.



