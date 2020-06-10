أخبار البورصة .. 149.3 مليون جنيه مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة اليوم
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:25 م
نيفين سمير
إتجهت تعاملات االمصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو الشراء وسجلت مشتريات بـ 149.4مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 83.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو135.1 مليون جنيه 14.2 مليون جنيه بنسب إستحواذ 12.6% و3.5% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 62.9% والأفراد علي نسبة 37%.
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط الأسهم القيادية ليستمر الاداء المتذبذب على المؤشرات مع تباين اداء الاسهم .
وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقط
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