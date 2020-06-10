مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ بشأن ساني

تخطط إدارة بايرن ميونيخ الألماني لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ ويرفض رحيل ساني

تحدث تقارير صحفية بريطانية عن عرض بايرن ميونيخ الألماني المقدم لمسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن التعاقد مع نجم الفريق ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وأوضحت التقارير أن إدارة بايرن ميونيخ تقدمت بعرض رسمي لمسئولي مانشستر سيتي وصل إلى 40 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات اللاعب ساني في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأشارت التقارير إلى أن إدارة مانشستر سيتي رفضت بشكل قاطع عرض بايرن ميونيخ الألماني من أجل ضم ساني بالرغم من العرض المالي الكبير.





وأتمت التقارير أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا رفض فكرة رحيل ساني في الميركاتو الصيفي بسبب حاجته إلى الاعب في الموسم الجديد.



