وزيرا الإعلام والشباب يبحثان سُبل التعاون بعد عودة النشاط الرياضي

عقد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا مع تلدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لبحث طرق التعاون في حالة عودة النشاط الرياضى وكيفية التعامل معه إعلاميًا.





وبحث الوزيران سُبل التعاون بين الوزارتين في الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، ودعم الشباب بمجموعة من النماذج المشرفة والتى تمثل قيمة كبيرة لديهم ليس فقط فى المجال الرياضى وانما فى مختلف المجالات، وكذلك عمل حملات توعية لزيادة الوعى لدى الجمهور ومخاطبة الشباب بطرق مختلفة.



