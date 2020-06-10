الأهلي يرفض شرط سموحة في صفقة القناص

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:30 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

 

رفض مسئولو النادي الأهلي، فكرة الصفقة التبادلية التي اقترحها نادي سموحة للموافقة على رحيل مهاجمه حسام حسن للقلعة الحمراء.

 

وكان سموحة قد اشترط الحصول على ناصر ماهر وعمار حمدي لاعبا الفريق الأحمر نهائيا، مقابل الموافقة على انتقال حسام حسن للأهلي.

 

وأكد مسئولو الأهلي، أن الجهاز الفني لا ينوي الاستغناء عن الثنائي الشاب إلى نادي سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق.

 

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقف العديد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة سواء تجديد الإعارات او البيع بشكل نهائي.

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