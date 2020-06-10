قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وعضو لجنه سيناريو العرض المتحفي، إن قاعة العرض الرئيسية في المتحف القومي للحضارة تضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني للأعمال الجارية في المتحف اليوم، تمهيدًا لافتتاحه الذي يأتي خلال الفترة القادمة، حيث تفقد مستجدات الأعمال في قاعة العرض المركزية بالمتحف، للوقوف على آخر تطور سيناريو العرض المتحفي بها، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، وأعضاء اللجنة العليا للعرض المتحفي برئاسة الدكتور علي عمر.

وأضاف عثمان أن من هذه القطع على على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة الكاهن سنجم من عصر الدولة الحديثة ونماذج لمجموعات تماثيل لخدم من الدولة القديمة والذين يقومون بأعمال العجن والخبيز والأفران.

ومجموعة تماثيل خشبية ملونة لآلهة من عصر أمنحتب الثاني، ومجموعة أواني وتمائم للملك تحتمس الرابع مصنوعة من الفيانس الازرق، وبردية ونسخة من كتاب الموتى من العصر المتأخر.

باب خشبي للمهندس كائم ست، وتمثال للكاتب المصري مصنوع من الجرانيت الأحمر مع أدوات الكتابة والأحبار والفرش الخاصة به.

وأضاف د. محمود مبروك مستشار الوزير السيناريو العرض المتحفي أنه من أهم القطع الأثرية التي تزين تلك القاعة تمثال المرضعة ولوحة الولادة من عصر الدولة الحديثة، وجزء من أقدم هيكل عظمي لقدم مومياء تم توصيلها بجزء تعوضي مصنوع من الخشب.

وأيضًا تماثيل للملوك أمنمحات الثالث على هيئة ابو الهول، وتحتمس الثالث جالسا، وتمثال للإله نيلوس من العصر اليوناني الروماني، وحوالي ٥٠ مشكاة من العصرالاسلامي، ومشربية وبعض الشبابيك الجصية مطعمة بالزجاج الملونة والتي تم نقلها من القلعة.

والجدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.

وقد قامت ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو سابقا ووزير السياحة والاثار بافتتاح قاعة للعرض المؤقت به عام ٢٠١٧م.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط
قبل افتتاحه.. شاهد روائع القطع الأثرية بالمتحف القومي للحضارة في الفسطاط

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