هيئة السلع التموينية تتعاقد على 120 ألف طن من القمح الروسي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:42 م
القمح الروسي
القمح الروسي
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء،  عن شراء 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية.


كانت الهيئة تطلب كمية غير محددة للشحن بين 12 و22 يوليو تموز وقالت إنها ستدفع مقابل الحبوب بنظام للسداد المؤجل خلال 180 يوما.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حث السلطات على تدعيم المخزونات في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التموين عقب ذلك إنها تعتزم شراء 800 ألف طن من القمح المستورد أثناء موسم الحصاد، وبلغت مشترياتها من ذلك 600 ألف طن حتى الآن.

بلغ سعر الشراء في أحدث مناقصة 226.90 دولار للطن لكمية تبلغ 60 ألف طن من بوسكو، و227.59 دولار للطن لكمية مماثلة من أميروبا. وكلا السعرين يشمل عشرة دولارات للطن لتكاليف الشحن.


أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى  الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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