صلاح على رأسهم.. 3 نجوم في ليفربول مهددين بالغياب عن موقعة إيفرتون

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:29 م
ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول مهدد بفقدان 3 نجوم دفعة واحدة خلال مواجهة إيفرتون المقبلة في البريمير ليج.

 

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي في 17 يونيو ، بينما يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون يوم الأحد 21 يونيو الجاري على ملعب الأخير.

 

وذكر موقع سبورتس مول، أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مهدد بالغياب عن موقعة إيفرتون بسبب الإصابة، بجانب كل من أندرو روبرتسون وجورجينيو فينالدوم.

 

وكان صلاح قد غاب عن تدريبات ليفربول، والمباراة الودية التي ستسبقه، ضمن الاستعدادات لعودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى، وذلك بعد تعرض الفرعون لإصابة عضلية أثناء خوضه المران الجماعي مع الريدز.

 

ويتربع الريدز على قمة البريمير ليج برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

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