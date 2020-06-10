ناعومي أوساكا تواصل دعمها للتظاهرات في أمريكا ضد العنصرية

واصلت اليابانية ناعومي أوساكا، لاعبة التنس ، دعمها للاحتجاجات المنددة بالعنصرية، بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي، أثناء اعتقال الشرطة له في الشهر الماضي.





وقالت أوساكا، التي سبق لها الفوز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، إنها شاركت في مسيرات منددة بتصرف الشرطة، في منيابوليس بولاية مينيسوتا، كما انخرطت في احتجاجات ضمن حركة "حياة السود مهمة"، في لوس أنجلوس حيث تقيم أيضا.





وأضافت "أنا أتحدث لأنني أؤيد هذه الحركة، وأسعى لاستغلال وضعي للمساعدة في تحقيق التغيير".





وتابعت "مقتل جورج فلويد، والموقف بصفة عامة في أمريكا، كان له تأثير كبير علي.. الصمت لا يمكن أن يكون الحل، كل شخص يجب أن يكون له موقف في ذلك، وأن يعبر عنه".





وردا على مواقفها تعرضت أوساكا لبعض الانتقادات، وطالبها بعض الأشخاص "بالبقاء في مجالها" والتركيز على التنس، لكنها بدلا من ذلك اختارت الرد وعدم السكوت.





وقالت اللاعبة اليابانية عن ذلك، عبر إنستجرام "ربما لم يكن من الضروري لي قراءة جميع التعليقات، لكن كان من الصعب أيضا تجاهل هذه الأمور".





وأردفت "أشعر بحزن أكبر على هؤلاء الناس (أصحاب التعليقات)، فلا يمكن التعايش بسهولة مع الكراهية والجهل".



