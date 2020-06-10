بنسبة هبوط 9.4% .. سهم " المهندس للتأمين "يتصدر قائمة الأسهم المنخفضة بالبورصة اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الأربعاء ، وخسرت نحو 4.3 مليار جنيه مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية .

وننشر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث لوحظ تصدر سهم المهندس للتأمين القائمة الحمراء بنسبة وصلت الي 9.4% وبسعر 13.7 جنيه ، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.1% وبسعر 6.9 جنيه ، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9% وبسعر 5 جنيه ، تلاه سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة 6.2% وبسعر 11.2 جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقط