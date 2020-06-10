بنسبة هبوط 9.4% .. سهم " المهندس للتأمين "يتصدر قائمة الأسهم المنخفضة بالبورصة اليوم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:16 م
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الأربعاء ، وخسرت نحو 4.3 مليار جنيه مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية .

وننشر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث لوحظ تصدر سهم المهندس للتأمين القائمة الحمراء بنسبة وصلت الي 9.4% وبسعر 13.7 جنيه ، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.1% وبسعر 6.9 جنيه ، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9% وبسعر 5 جنيه ، تلاه سهم مطاحن ومخابز الاسكندريةبنسبة 6.2% وبسعر 11.2 جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقط

وإحتل سهم االاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة الترتيب الخامس بنسبة 4.9% وبسعر 17.6 جنيه ، وذلك طبقاً لما جاء بالموقع الرسمي للبورصة المصرية اليوم.


وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم  فقد تصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى الأسهم الأكثرارتفاعاً بنسبة 9.4% وبسعر 3.8 جنيه ، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.1% وبسعر 15.3 ، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 9.1% وبسعر 0.956 جنيه .


وإحتل الترتيب الرابع سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ  بنسبة 8.1% وبسعر 0.720 جنيه ، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 7.3% وبسعر 2.3 جنيهات.

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