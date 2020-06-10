تباين مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء على تباين مع ترقب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واصل قطاع التكنولوجيا الأداء القوي مؤخراً ليسجل مؤشر "ناسداك" مستوى قياسي متجاوزاً 10 آلاف نقطة، بينما هبط المؤشر الصناعي "داو جونز".





وأظهرت بيانات رسمية اليوم انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال الشهر الماضي.





وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات تثبيت معدلات الفائدة مع ترقب تحديثات بشأن الحالة الاقتصادية للبلاد و تحفيزات نقدية إضافية.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة وهو ما يعادل 77.7 نقطة مسجلاً 27194.6 نقطة.





في حين استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 3207.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 10008.2 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وفي خلال نفس الفترة تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 96.067.