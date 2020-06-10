ليفربول وايفرتون | "ديربي ميرسيسايد" في الدوري الانجليزي سيقام رسميا على ملعب "جوديسون بارك" واعرف موعد المباراة

ليفربول وايفرتون | " ديربي ميرسيسايد" في الدوري الانجليزي سيقام رسميا على ملعب "جوديسون بارك" وموعد المباراة





يستعد فريق ليفربول، الذي يلعب في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، لعودة النشاط الكروي والرياضي في انجلترا خلال الفترة المقبلة واستئناف بطولة البريمييرليج بعد توقف دام 3 أشهر، جراء تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).





قام فريق ليفربول الإنجليزي، بالإعلان رسميًا عن الملعب الذي سيستضيف مباراته أمام إيفرتون، ومن المقرر أن " ديربي ميرسيسايد" بين فريقي الريدز والتوفيز سيقام بشكل رسمي على ملعب " جوديسون بارك"ط معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019/2020.





وكانت تحوم الشكوك خلال الفترة الماضية، على عدم إقامة ديربي ليفربول وايفرتون في "الميرسيسايد" على أن يقام في ملعب محايد.

وسيخوض "الريدز" مباراته المقبلة على ملعب إيفرتون بدون أي حضور جماهيري، بعد قرار استئناف "البريميرليج" مجددًا في ظل توقف المنافسات قرابة 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب الموقع الرسمي لليفربول .

وكانت صحفية "ذا أتلتيك" كشفت في الساعات الماضية، أن مباراة "ديربي ميرسيسايد" بين فريقي ليفربول وايفرتون ستقام على ملعب محايد، وتحديدًا على ملعب فريق ساوثهامبتون "سانت ميري".

وأكملت الصحيفة أن ملعب "سانت ميري" ليس الوحيد المرشح لاستضافة القمة، حيث دخل كل من ملاعب ويمبلي، ملعب توتنهام هوتسبير وأخيرًا "كينج باور" ملعب فريق ليستر سيتي ضمن الترشيحات.

ومن المحتمل أن تشهد الجولة المقبلة حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر "الريدز" الترتيب بـ82 نقطة وفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال.

وفي حال خسارة السيتي أمام آرسنال في مباراة ستقام يوم 17 من الشهر الجاري، مع فوز ليفربول على إيفرتون في قمة ستقام يوم 21 من نفس الشهر، فسيكون الليفر حسم اللقب رسميًا بعد غيابه عن التتويج بالدوري لمدة 3 عقود.



موعد مباراة ليفربول وايفرتون في "ديربي ميرسيسايد"

وستُقام مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في "ديربي ميرسيسايد"، يوم الأحد الموافق 21/6/2020، في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت القاهرة.



