تزوج فلسطينية.. معلومات مهمة عن عمر إسلام خطيب نيللي كريم الجديد

تصدر عمر إسلام "ترند" محرك البحث الشهير جوجل على مدار الأيام السابقة، لاسيمًا بعد انتشار أنباء حطوبته من النجمة الجميلة نيللي كريم صاحبة الشعبية الكبيرة، بين جمهورها المحب لفنها الراقي وما تقدمه.





عمر إسلام ونيللي كريم





وأكدت الفنانة نيللي كريم ارتباطها من رجل الأعمال عمر إسلام بعدما نشرت صورة لها تظهر بها يد أحد الرجال لتؤكد أنه خطيبها وهي في غاية السعادة والفرح، مشيرةً إلى سعادتها لوجودها مع أبنائها ووالدتها.





من هو عمر إسلام





وزاد بحث المهتمين بخبر خطوبة نيللي كريم عن خطيبها الجديد عمر إسلام ولاسيمًا أنه بعيد عن الوسط الفني والمعلومات التي تتوفر بشأنه قليلة جدًا، ما دفع فضولهم إلى مواصلة البحث من أجل الوصول لأي جديد بخصوصه.





معلومات عن عمر إسلام خطيب نيللي





عرف عن عمر إسلام صداقته الكبيرة بـ "الهضبة" النجم الكبير عمرو دياب، الذي ظهر معه في كثير من امواقف والمناسبات، كما أنا علاقته كانت كبيرة جدًا بالنجمة شيرين رضا والسيدة زينة عاشور، زوجتي عمرو دياب السابقتين.





دراسة عمر إسلام





درس عمر إسلام خطيب نيللي كريم الجديد في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، ليتخرج بعد دراسته تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكام ذلك في التسعينيات، قبل أن ينطلق إلى العمل الحر بعد تخرجه.





عمل عمر إسلام بعد تخرجه





عمل عمر إسلام فور تخرجه في شركات تابعة لعائلته وكان ذلك في عام 1989 قبل أن يواصل تنمية أعماله، وزاد من نشاط البراندات التجارية التي تركها له والده وهي تابعة لتخصصات الطيران والسياحة والفنادق.





نشاط عمر إسلام التجاري





توسع نشاط عمر إسلام رجل الأعمال وزوج نيللي كريم المرتقب حيث اتجه لمجال استيراد الأطعمة ذات الجودة العالية من الخارج، وجلبها إلى مصر، إضافة إلى تملكه العديد من المقاهي والمتاجر الشهيرة.





عمر إسلام وحياته الشخصية





وعن حياته الشخصية، تزوج عمر إسلام مرة واحدة من فنانة تشكيلية فلسطينية ومها جنسية أمريكية، وهي السيدة جنان شحاده، وتبلغ من العمر الآن 43 عامًا وانفصلا عن بعضهما البعض، بعدما أنجبا توأمين ذكر وأنثى، "سامو وتيا" وتقرر اصطحاب الابنة معها للعيش في دبي، في حين يستقر سامو في لندن.





نيللي كريم عمر إسلام





وتزوجت نيللي كريم في بادئ الأمر بعمر لا يتجاوز الـ16 وصرحت مرارًا وتكرارًا أنه كان سببًا في تعاستها، لأنه كان زواج مبكر جدًا، وأنجبت ولديها "كريم ويوسف"، قبل أن تقرر الانفصال وتتزوج من خبير التغذية هاني أبوالنجا في 2014 وتنجب ابنتيها سيليا وكندة وتنفصل في 2015، لتوافق على الارتباط من عمر إسلام رجل الأعمال.



