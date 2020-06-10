تعرف على نصيحة نائب رئيس جامعة أسيوط بعد تعافيه من كورونا

كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا.





وأوضح "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا الحقيقة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أنه تعافى من فيروس كورونا وغادر مستشفى العزل منذ 10 أيام، لافتًا إلى أن إصابته كانت خفيفة، معقبًا: "لو كان برتوكول وزارة الصحة للعزل المنزلي متواجد منذ فترة كان يمكننى العزل المنزلي لكون إصابتي لم تكن بأعراض خطيرة".





وناشد نائب رئيس جامعة أسيوط، الحالات البسيطة بالعزل المنزلي وعدم التكالب على المستشفيات، وترك المستشفيات للإصابات الشديدة، منوهًا بأنه أُصيب بالفيروس خلال جلسة مناقشة رسالة ماجيستير، وكانت القاعة بها 6 أفراد فقط مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وعاد للمنزل نام واستيقظ فوجد حرارته مرتفعة فتناول خافض للحرارة.





وتابع، أنه توجه لوزارة الصحة لعمل مسحة واتضح أنه إيجابي لفيروس كورونا، وتم إجراء مسحة لأسرته وثبت إيجابية زوجته وابنته الصغرى 8 سنوات، موضحًا ان ابنته تعافت بعد 7 أيام، وزوجته تعافت بعد 12 يوم، بينما هو ظل في العزل 16 يوما، منوهًا بانه لم تظهر عليه وعلى عائلته أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا حال تواجدهم بمستشفى العزل، مؤكدًا أن جميع المخالطين له بالجامعة لم يثبت إصابته بكورونا؛ لكونه لم يذهب للجامعة بمجرد شكه في اصابته، مستنكرًا من يخفي إصابته بالفيروس.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



