تعرف على نصيحة نائب رئيس جامعة أسيوط بعد تعافيه من كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا الحقيقة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أنه تعافى من فيروس كورونا وغادر مستشفى العزل منذ 10 أيام، لافتًا إلى أن إصابته كانت خفيفة، معقبًا: "لو كان برتوكول وزارة الصحة للعزل المنزلي متواجد منذ فترة كان يمكننى العزل المنزلي لكون إصابتي لم تكن بأعراض خطيرة".

وناشد نائب رئيس جامعة أسيوط، الحالات البسيطة بالعزل المنزلي وعدم التكالب على المستشفيات، وترك المستشفيات للإصابات الشديدة، منوهًا بأنه أُصيب بالفيروس خلال جلسة مناقشة رسالة ماجيستير، وكانت القاعة بها 6 أفراد فقط مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وعاد للمنزل نام واستيقظ فوجد حرارته مرتفعة فتناول خافض للحرارة.

وتابع، أنه توجه لوزارة الصحة لعمل مسحة واتضح أنه إيجابي لفيروس كورونا، وتم إجراء مسحة لأسرته وثبت إيجابية زوجته وابنته الصغرى 8 سنوات، موضحًا ان ابنته تعافت بعد 7 أيام، وزوجته تعافت بعد 12 يوم، بينما هو ظل في العزل 16 يوما، منوهًا بانه لم تظهر عليه وعلى عائلته أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا حال تواجدهم بمستشفى العزل، مؤكدًا أن جميع المخالطين له بالجامعة لم يثبت إصابته بكورونا؛ لكونه لم يذهب للجامعة بمجرد شكه في اصابته، مستنكرًا من يخفي إصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رئيس جامعة أسيوط تباعد اجتماعي الفجر اتخاذ الاجراءات الوقائية أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقهر تير شتيجن

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يحصل على "موهبة" سوسيداد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

جامعة القاهرة تخصص عيادة للكشف عن كورونا لأعضاء هيئة التدريس

88 عاماً.. شفاء ثانٍ مُعمر من فيروس كورونا بكفر الدوار

صحة كفر الشيخ: تعافي 122 وإصابة 460 شخصا بفيروس كورونا

تعافي مدير مستشفى حميات دمنهور من فيروس كورونا بالبحيرة

النائب بدوي النويشي يعلن إصابته بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم