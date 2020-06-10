سيتين: بوجود ميسي معنا لنا الأفضلية بالفوز بدوري الأبطال

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:20 م
ميسي وسيتين
ميسي وسيتين
علي نبوي
أكد الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على أن فريقه يملك أفضلية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي بين صفوفه.

المدرب الإسباني أضاف في تصريحات عبر إذاعة راديو كتالونيا بأن البارسا هو المرشح الأفضل للتتويج بلقب البطولة لأنه يمتلك ميزة تواجد ميسي.

وتابع بأن ليو ميسي أفضل لاعب في العالم وقادر على مساعدة الفريق للتتويج بلقب البطولة الأوروبية.

وأشار إلى أن ميسي جاهز للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا السبت المقبل في أول مباراة بعد عودة الليجا لاستئناف مبارياتها بعد توقف بسبب فيروس كورونا.


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