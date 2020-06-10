بوابة الأزهر الإلكترونية.. استعلم الان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية (رابط سريع)

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لرغبتهم في معرفة النتيجة في اسرع وقت والاطمئنان على مستوى أبناءهم التعليمي، ومن هنا يبحث الطلاب عن لينك بوابة الازهر الإلكترونية لسهولة الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وجاء هذا بعدما أعلن وكيل الأزهر الشريف إعلانها رسميا ونسب النجاح المرتفعة لسنوات النقل، ليعرف كل طالب نتيجته، حيث ستكون متاحة عبر وبوابة الأزهر الإلكترونية.

وتساءل العديد من الطلاب عن الطريقة الصحيحة واللينك المباشر الذين يبحثون من خلاله عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، ومن هنا تستعرض "بوابة الفجر الإلكترونية" رابط النتيجة لتوفير على الطلاب الوقت والجهد المبذول في البحث.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وأتاحت بوابة الازهر الإلكترونية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وعلى كل طالب الدخول إلى الموقع ووضع رقم الجلوس الخاص به ومعرفة نتيجته الإرشادية، من خلال هذا الرابط: http://www.azhar.eg/homepage2



وبلغت النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020، نسبة 99.01%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%، وفقا لما قاله الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف.