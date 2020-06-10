برلماني: حلم بورسعيد يتحقق بإنشاء استاد عالمي ونشكر الرئيس السيسي
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:09 م
محمد عزام
أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن حلم أهالي بورسعيد يتحقق في إنشاء استاد عالمي بالموقع الحالي للاستاد القديم بنطاق حي المناخ، وبتصميم عالمي.
وأضاف "حسين"، أن ما أسفر عنه اجتماع اليوم بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لهو نتاج وثمرة جهود مكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحقيق حلم جماهير النادي المصري.
وأوضح نائب مستقبل وطن، أن منطقة استاد النادي المصري ستتغير بما يليق بالمشروعات القومية التي تتم على أرض بورسعيد، لتصبح إحدى المناطق السياحية الرياضية الفريدة علي مستوي المحافظات المصرية، لافتًا إلي أنه سيتم إنشاء الإستاد الجديد علي مساحة 38 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عُقِدَ بمقر وزارة الشباب والرياضة وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالدولة المصرية، أكد على أن استاد النادي المصري الجديد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهالي بورسعيد، موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي ما قدمته وتقدمه من مشروعات بالمدينة الباسلة.
جاءت هذه البشرى السارة لأهالي بورسعيد بجهود مكثفة بين الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وعادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.
تسجيل 1385 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1306 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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