برلماني: حلم بورسعيد يتحقق بإنشاء استاد عالمي ونشكر الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن حلم أهالي بورسعيد يتحقق في إنشاء استاد عالمي بالموقع الحالي للاستاد القديم بنطاق حي المناخ، وبتصميم عالمي.





وأضاف "حسين"، أن ما أسفر عنه اجتماع اليوم بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لهو نتاج وثمرة جهود مكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحقيق حلم جماهير النادي المصري.





وأوضح نائب مستقبل وطن، أن منطقة استاد النادي المصري ستتغير بما يليق بالمشروعات القومية التي تتم على أرض بورسعيد، لتصبح إحدى المناطق السياحية الرياضية الفريدة علي مستوي المحافظات المصرية، لافتًا إلي أنه سيتم إنشاء الإستاد الجديد علي مساحة 38 ألف متر مربع.





وأشار إلى أن اللقاء الذي عُقِدَ بمقر وزارة الشباب والرياضة وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالدولة المصرية، أكد على أن استاد النادي المصري الجديد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهالي بورسعيد، موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي ما قدمته وتقدمه من مشروعات بالمدينة الباسلة.





جاءت هذه البشرى السارة لأهالي بورسعيد بجهود مكثفة بين الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وعادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.



