رئيس الصدر بالأزهر: 80% من مصابي كورونا علاجهم العزل المنزلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
ناشد الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أي مواطن يعاني من أعراض عطس أو كحة وتكسير عظام مع فقدان حاسة الشم يعتبر نفسه مصاب بفيروس كورونا ويقوم بعزل نفسه بمنزله دون تناول أي أدوية باستثناء تناول الباراسيتامول فقط.

وأضاف "صدقي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هذه الأعراض حال استمرت لمدة يومين او 3 أيام وبدأت تختفي لا يجب تناول اي أدوية فيتامين أو غيره، مشددًا على أن 70-80% من المصابين بأعراض بسيطة علاجهم العزل المنزلي مع المسكنات البسيطة، معتبرًا أن القلق المبالغ فيه بإجراء الشائعات والتحاليل إهدار للأموال ومضيعة للوقت.

وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أنه يعالج أغلب الحالات عن طريق الهاتف المحمول بناءً على صورة أشعة مقطعية، مشيرًا إلى أن من يعاني من ضيق التنفس وزيادة النهجان وزرقان في الشفاه، وارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في معدل التنفس، وزيادة ضربات القلب، يؤكد أن درجة إصابته بفيروس كورونا شديدة، ولابد من ذهابه للمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا مصابى كورونا قسم الصدر تباعد اجتماعي بوابة الفجر الفجر الأزهر اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ 36 دقيقة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

برشلونة يقهر تير شتيجن

منذ أقل من ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. رسالة تحذير شديدة للمدخنين (فيديو)

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

رئيس لجنة كورونا يوضح كيفية العزل المنزلي خلال فترة الاشتباه (فيديو)

إنفوجرافيك.. 9 أدوية يتناولها المصريون لا تعالج فيروس كورونا

إنفوجرافيك.. أضرار الإفراط في تناول "الزنك" دون الرجوع للطبيب

طبيب يكشف علاقة فقد حاستي الشم والتذوق بفيروس كورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم