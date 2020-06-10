رئيس الصدر بالأزهر: 80% من مصابي كورونا علاجهم العزل المنزلي

ناشد الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أي مواطن يعاني من أعراض عطس أو كحة وتكسير عظام مع فقدان حاسة الشم يعتبر نفسه مصاب بفيروس كورونا ويقوم بعزل نفسه بمنزله دون تناول أي أدوية باستثناء تناول الباراسيتامول فقط.





وأضاف "صدقي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هذه الأعراض حال استمرت لمدة يومين او 3 أيام وبدأت تختفي لا يجب تناول اي أدوية فيتامين أو غيره، مشددًا على أن 70-80% من المصابين بأعراض بسيطة علاجهم العزل المنزلي مع المسكنات البسيطة، معتبرًا أن القلق المبالغ فيه بإجراء الشائعات والتحاليل إهدار للأموال ومضيعة للوقت.





وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أنه يعالج أغلب الحالات عن طريق الهاتف المحمول بناءً على صورة أشعة مقطعية، مشيرًا إلى أن من يعاني من ضيق التنفس وزيادة النهجان وزرقان في الشفاه، وارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في معدل التنفس، وزيادة ضربات القلب، يؤكد أن درجة إصابته بفيروس كورونا شديدة، ولابد من ذهابه للمستشفى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



