طائرة مساعدات طبية من الإمارات للسودان لمواجهة كورونا (صور)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:01 م
طائرة مساعدات
طائرة مساعدات
وكالات

أفادت وكالة أنباء الإمارات، بوصول طائرة مساعدات إماراتية على متنها 37 طنا من المستلزمات والمعينات الطبية إلى مطار الخرطوم، للمساهمة في مجابهة فيروس "كوفيد- 19" مقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية.

 

جاء ذلك بتوجيهات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة.

وكان السفير حمد الجنيبي، أكد أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية تأتي اتساقا ومواصلة للمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، وهو نهج مستمر ومتواصل طوال العقود الماضية وصلا وامتدادا لعلاقات البلدين المزدهرة.

 

وأضح السفير حمد الجنيبي، إن المساعدات الطبية جاءت بتوجيهات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وجهودهما المستمرة في أعمال البر والخير عبر هيئة آل مكتوم الخيرية التي تغطي أنشطتها الخيرية دولا كثيرة حول العالم خاصة الدول الأفريقية ومن بينها السودان.

 

ولفت السفير حمد الجنيبي، إلى أن إجمالي مساعدات مجابهة كورونا من الإمارات بلغ 54 طنا وهي تشكل ما نسبته 62% من إجمالي مساعدات كورونا للسودان من دول ومنظمات عالمية وان مبدأ وسياسة دعم السودان في المجالات كافة مستمر من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات عبر القنوات المتعددة المتاحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

طائرة مساعدات طبية من الإمارات للسودان لمواجهة كورونا (صور)
طائرة مساعدات طبية من الإمارات للسودان لمواجهة كورونا (صور)
طائرة مساعدات طبية من الإمارات للسودان لمواجهة كورونا (صور)
طائرة مساعدات طبية من الإمارات للسودان لمواجهة كورونا (صور)

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طائرة مساعدات إماراتية السودان الامارات

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