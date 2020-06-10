تعرف على عدد إصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة في إندونيسيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، عن أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، مع إصابة 1,241 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 34،316 إصابة.

كان هناك 36 حالة وفاة جديدة تتعلق بالفيروس، مما رفع عدد الوفيات إلى 1959، وفقًا للمسؤول وزارة الصحة أحمد يوريانتو، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال، إن هناك 12،129 مريضًا شفوا. تُظهر البيانات من فرقة عمل الفيروس الإندونيسية، أنه تم اختبار 287.470 شخصًا على الأقل.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا يوم الثلاثاء، إن زلزالا شدته ست درجات وقع إلى الجنوب من جزيرة بورو في إقليم جزر مولوكا بشرق البلاد.

وأضافت الوكالة على "تويتر"، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

وكان قد قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.5 درجة هز شمال هالماهيرا في إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 105 كيلومترات.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة نوسا تنغارا الغربية في إندونيسيا.

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