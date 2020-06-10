شباب الصحفيين تهاجم مني مينا: تتبني أكاذيب الإخوان... تطلق الشائعات...توجة الإحباط للشارع المصري

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
هاجمت جبهة شباب الصحفيين  الدكتورة منی مینا بسبب ترويجها للشائعات التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية.مؤكدة الجبهة علي ان الطابور الخامس يكشف النقاب عن نفسه ويتبنى نفس أكاذيب الإخوان وشائعاتهم عبر الظهور في كافة وسائل التواصل الاجتماعی.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: هل فكرت  مني مينافي حلول عملية للأزمات التي تفتعلها .. ولماذا لا نجد هذا الصخب والجدل العبثي في أي مجتمع آخر.. هل المشاكل التى تدعين وجودها في مصر فقط ولكن في العالم أجمع .. أم أن مصر ابتليت بك و أذناب الإخوان والفوضوين الجهلاء ؟".

اضاف طوالة: الأوراق تنكشف الآن وأصبح اللعب على المكشوف..الكل يعلم أن مخططكم أيها الخونة توجيه الإحباط للشارع المصرى وتحويل قصصكم الواهيةالي كوابيس يومية تفقد المصريين الثقة في حكومتهم ومؤسساتهم الوطنية يا ترى مين المستفيد من الكلام ده ؟؟ أكيد مش مصر ولا المصريين .. توقفوا يا عملاء الإخوان وأذنابهم .. وإلا فإن الحساب قادم لا محالة.

أشار رئيس الجبهة إلي ان مني مينا واخواتها أصبحوا اوراق محروقة والشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف مخططاتهم الخسيسة والتي تأتي في إطار محاولاتهم اليائسة و البائسة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد

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