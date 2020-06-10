مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف نظيره النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق في الموسم القادم.





ويريد بيراميدز ضم كل من محمد شريف نجم الأهلي المعار إلى إنبي وعمار حمدي نجم الأحمر المعار إلى طلائع الجيش وأحمد الشيخ.





وسيبدأ مسئولو بيراميدز في فتح باب المفاوضات مع الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة موقفه من بيع لاعبيه الثلاثة في الصيف القادم.





يذكر أن بيراميدز تمكن من التعاقد مع كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي نجمي الفريق خلال الفترة الماضية وسينضما للفريق بداية من الموسم القادم.





ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



