البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط الأسهم القيادية ليستمر الاداء المتذبذب على المؤشرات مع تباين اداء الاسهم .





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقط