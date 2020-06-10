البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط الأسهم القيادية ليستمر الاداء المتذبذب على المؤشرات مع تباين اداء الاسهم .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقط

وإتجهت تعاملات االمصريين نحو الشراء وسجلت مشتريات بـ 149.4مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 83.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب  والعرب نحو135.1 مليون جنيه 14.2  مليون جنيه بنسب إستحواذ 12.6% و3.5% علي التوالي  ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 62.9% والأفراد علي نسبة 37%.

 
وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 970.8 مليون جنيه علي عدد287.2 مليون سهم عبر تنفيذ 34 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 174 شركة ارتفع منها 30 شركة وانخفض 88 شركة واستقر 26 شركة .

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