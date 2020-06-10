تقرير.. ليفربول يحسم تجديد عقد نجم الفريق

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:57 م
ليفربول
ليفربول
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء عن اقتراب نادي ليفربول من تجديد تعاقده مع متوسط الميدان الهولندي جيني فينالدوم لمدة 3 مواسم إضافية.

وينتهي تعاقد فاليندوم مع ليفربول في يونيو 2021، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار ضمن صفوف الريدز والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

 وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن هناك محادثات من جانب مسؤولو ليفربول مع اللاعب وتسير بشكل إيجابي.

وأضافت الصحيفة بأن مسؤولو نادي ليفربول يأملون في توقيع عقد جديد مع اللاعب الهولندي لمدة 3 مواسم إضافية.

الجدير بالذكر أن فينالدوم شارك في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وساعد ليفربول على الاقتراب من التتويج بأول لقب دوري إنجليزي منذ 30 عام.

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