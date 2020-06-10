مصنع روسي يستدعي نموذج جهاز تهوية مرتبط بحرائق المستشفيات

أظهرت وثائق تنظيم الرعاية الصحية الحكومية في روسيا، اليوم الأربعاء، أن مصنعًا يستدعي نموذجًا لجهاز تهوية مرتبط بحريقين قاتلين في المستشفى في مايو من أجل إجراء المزيد من اختبارات السلامة.





علقت روسيا استخدام بعض أجهزة التهوية الطبية المنتجة محليًا في 13 مايو بينما كان التحقيق في أجهزة Aventa-M مستمرًا، كما أوردت وكالة "رويترز".





على وجه التحديد، أوقفت استخدام جميع أجهزة تهوية Aventa-M المنتجة في مصنع Urals Instrument Engineering Plant (UPZ) في منطقة سفيردلوفسك بعد 1 أبريل، وهي انتكاسة لروسيا في الوقت الذي لا تزال تقوم فيه بالإبلاغ عن الآلاف من حالات فيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني.





وكان الهدف من التحقيق، الذي لم ينته بعد، هو تحديد مصادر النارين في المستشفيات لعلاج المرضى من فيروس كورونا الجديد الذي توفي فيه ستة أشخاص.





وقالت شركة راديو تكنولوجيز تكنولوجيز (KRET)، الشركة التي تتحكم في مصنع التهوية، في رسالة إلى منظمة الرعاية الصحية الحكومية Roszdravnadzor، بتاريخ 4 يونيو، إنها ستستدعي الآن جميع هذه الأجهزة لإجراء اختبارات سلامة إضافية.





وأضافت KRET، أن الاختبارات يمكن إجراؤها إما في مصنعها أو حيث توجد الآلات، وأن الشركة المصنعة ستغطي جميع التكاليف.





وكانت الشركة قد قالت في السابق، إنها تختبر جميع أجهزة التهوية بكامل طاقتها لمدة 100 ساعة على الأقل قبل مغادرة المصنع.





وأكدت KRET، أنها تجري الاختبارات بمبادرة منها.



