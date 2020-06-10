طليقة ماجد المصري تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت طليقة ماجد المصري منى إش إش، مؤخرًا اشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال نشر مقطع فيديو لها، على موقع "إنستجرام".



وقالت منى، خلال الفيديو:""رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة كلمت 105 قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرا احتمال اعمل المسحة إن شاء الله".





وكشفت طليقة ماجد المصري، في تصريحات صحفية تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد قائلة:"الدكاترة قالولي إني هاخد علاج لمدة أسبوعين في بيتي مش هروح المستشفى وإن شاء الله تعدي على خير".





وأضافت:"أن المشكلة بدأت بآلام في الجهاز التنفسي، وكحة "ناشفة" وضيق حاد في التنفس".





وتابعت:"شخصني الأطباء بكورونا، خاصة بعدما قامت بعمل أشعة وتحاليل في الدم واتصلت برقم 105، والجميع أكد لها أنها مصابة بفيروس كورونا".